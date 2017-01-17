В США развесили объявления, предлагающие деньги за протесты против Трампа

В США не просто массово призывают граждан к протестам против Дональда Трампа, но и предлагают за них немалые деньги.

Так, сообщается, что во многих американских городах появились объявления. Людям предлагают принять участие в акциях протеста во время событий, приуроченных к инаугурации Дональда Трампа. При этом, не стесняясь, назначают оплату, сообщает ria.ru.

По некоторым данным, участникам митингов предлагают две с половиной тысячи долларов в месяц. Плюс к этому обещают выплачивать по пятьдесят долларов в час за непосредственное участие в акциях протеста.

Ранее уже сообщалось, что инаугурацию Трампа хотя сорвать, устроив в день церемонии настоящее восстание. Да и сам Трамп жаловался на проплаченные акции протеста против него.