Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, который решил побороться за президентский пост, снова оказался в центре скандала. Ранее на него уже совершались нападения. Так, в Страсбурге мужчина обсыпал политика мукой. Теперь неизвестный попытался ударить Вальса.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент. На кадрах видно, что Вальс выходит из мэрии во время визита в Бретань, собщает ria.ru. Он направляется к ожидающим около здания людям и начинает пожимать им руки. В этот момент один человек набрасывается на политика и пытается отвесить ему пощечину.

Однако мужчине не удается это сделать. Охрана политика повалила неизвестного на землю и скрутила его. Вальс, в свою очередь, продолжил свой путь.