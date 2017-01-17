Печальные новости пришли из Флориды. Как стало известно, инцидент произошел у побережья национального парка Эверглэйдс.

На мель были выброшены черные дельфины. Более семидесяти из них уже были мертвыми. Еще около десяти пришлось усыпить, так как животные просто мучились без какой-либо надежды на выживание. Всего же оказалось на берегу девяносто пять дельфинов, передает rg.ru.

На данный момент не сообщается, что стало причиной трагической гибели животных. Экспертам только предстоит найти причину инцидента. Специалисты прилагают все усилия, чтобы спасти тех дельфинов, которым удалось выжить.









Фото: twitter.com