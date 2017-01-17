Вандалы облили краской памятник советским воинам в центре Вены

Стало известно о новом случае осквернения памятника советским солдатам, отдавшим свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На этот раз инцидент произошел в Вене.

Неизвестные облили темно-красной краской монумент, который установлен в центре города. В связи с произошедшим Россия выразила ноту протеста австрийской стороне. Наша страна потребовала найти злоумышленников, посягнувших на святое, а также устранить ущерб, нанесенный памятнику, сообщает ria.ru.

Кстати, данный случай вандализма не первый. Ранее памятник уже страдал от рук хулиганов. Тогда его также облили краской, но черного цвета.