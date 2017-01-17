Лавров считает, что информация об атаках российских хакеров высосана из пальца

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам минувшего года заявил, что доказательства российских кибератак на ряд западных стран "высосаны из пальца".

Глава МИД России подчеркнул, что он не собирается доказывать, что все эти слухи являются неправдой. Лавров заметил, что в Германии, как и в целом ряде других стран, действует презумпция невиновности, поэтому шанс доказать причастность РФ к кибератакам предоставляет остальным, передает ТАСС.

По мнению министра, весь мир уже видел попытки подобных доказательств, от которых открестились и британцы, и американцы, решившие "наделать гадостей" администрации избранного президента Дональда Трампа.