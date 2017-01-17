Лукашенко: Viber создали белорусские разработчики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о достижениях страны в области высоких технологий, причислил разработку популярного мессенджера Viber к заслугам белорусских специалистов.

Как сообщает информационное агентство БелТА, выступая на открытии белорусско-египетского форума, Лукашенко заявил, что Белоруссия занимает лидирующие позиции среди европейских стран в области высоких технологий. Президент выразил уверенность в том, что многие из присутствующих уже пользуются плодами трудов белорусских разработчиков - например, приложением Viber.

Стоит отметить, что идея и первоначальная разработка мессенджера принадлежала двум израильтянами, которые затем продали основанную ими компанию японской фирме. В настоящее время главный офис Viber Media находится в Люксембурге, а в Белоруссии, как и в Израиле, находятся пункты разработки приложения.

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