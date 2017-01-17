Древняя статуя Будды шокировала жителей Китая, внезапно появившись из воды

Жители китайской провинции Цзянси были шокированы зрелищем, которое открылось им при ремонте водохранилища.

Глазам изумленных людей открылась древняя статуя Будды, которая внезапно "вышла" из воды. Уточняется, что скульптура была высечена в скале и ранее, вероятно, принадлежала храму. Как уточняет издание International Business Times, голова статуи показалась после того, как уровень воды снизился на десять метров.

Сотрудники Научно-исследовательского института археологии провинции Цзянси, а также Государственного управления культурного наследия незамедлительно прибыли на место удивительного инцидента и выявили, что статуе Будды не менее шестисот лет. Ее размер достигает 3,8 метра. Эксперты продолжают изучать появление скульптуры и пытаются установить ее точный возраст.