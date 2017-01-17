В Киеве подсчитали, сколько Украина потеряла из-за ограничения Россией транзита товаров

В Киеве подсчитали убытки из-за ограничений транзита товаров, введенных Россией, и пришли к выводу, что ситуация в настоящий момент достаточно сложная.

Как заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью украинскому "Общественному радио", потери Украины из-за ужесточения требований России к транзиту составили более миллиарда долларов - это порядка двух процентов ВВП.

1 января 2016 года Россия ввела продуктовое эмбарго для Украины как для страны, поддерживающей антироссийские санкции, приостановила действие договора о свободной торговле со странами СНГ и ввела таможенные пошлины.

В связи с этим Украина была вынуждена искать другие маршруты для доставки товаров в страны Азии, однако пока они не пользуются популярностью по причине высоких тарифов.

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