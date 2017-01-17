Исчезнувший более 2,5 лет назад над Индийским океаном малайзийский Boeing MH370 больше не ищут. Решение о приостановке поисков приняли представители Австралии, Малайзии и Китая, участвующие в поисках.

Все предпринятые усилия с использованием новейших технологий и специалистов оказались недостаточными, говорится в их совместном заявлении. Подводные поиски в вероятных районах падения не имеют смысла, поскольку имеющейся информации оказалось слишком недостаточно. Решение поисковики назвали непростым, но необходимым, а также поблагодарили все страны, оказавшие содействие в поисках.

Авиалайнер Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, исчез во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин в марте 2014 года. С тех пор удалось найти только, как считается, часть крыла, иллюминатор и части на одном из островов архипелага Маврикия.

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