Принц Гарри весной объявит о помолвке с актрисой

Принц Гарри намерен уже весной текущего года объявить о своей помолвке с актрисой Меган Маркл.

Внук Елизаветы II уже представил возлюбленную практически всем членам своей семьи. Как сообщает издание The Sun, пока что с Маркл не знакома лишь сама королева Великобритании, однако, вероятно, это в скором времени будет исправлено. Актриса уже познакомилась с отцом принца Гарри - принцем Чарльзом, а также с принцем Уильямом и его супругой.

Ранее сообщалось, что молодые женщины очень понравились друг другу. Более того, Меган Маркл удалось пообщаться с малышкой Шарлоттой, в которой дядя Гарри души не чает.