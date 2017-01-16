Савченко опубликовала списки российских военных, находящихся в украинских СИЗО
16 января 2017, 15:52 [ «АН-онлайн» ]
Бывшая военнопленная летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook уточненные списки российских «кадровых военных», находящихся в украинских СИЗО.
Этот документ является финальным и уточненным. Красным цветом в нем отмечены погибшие, голубым - освобожденные лица.
В этот список также вошли граждане России, рождённые на Украине, либо желающие получить российское гражданство.
Нардеп огласила имена украинцев, которые находятся в плену или считаются без вести пропавшими на территориях сапопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также списки лиц, выдачи которых требуют Донецк (525 человек) и Луганск (378 пленных). В свою очередь украинская сторона требует выдачи 137 своих граждан.
10-11 января Савченко уже обнародовала списки пленных украинских силовиков и осужденных на Украине россиян, после чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал проверить информацию. Позже нардеп сама признала первоначальные списки некорректными. СБУ неоднократно заявляла, что Савченко не имеет полномочий для публикации такой информации.
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