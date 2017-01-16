В Samsung рассказали, почему воспламенялся Galaxy Note 7

У южнокорейского производителя грандиозные планы. Samsung планирует представить новый флагманский смартфон. Поэтому компании крайне важно объясниться по поводу скандально известного Galaxy Note 7.

Напомним, что данная модель телефона наделала много шума. Смартфон мог воспламениться в момент зарядки. Сообщалось даже о пострадавших от телефона. В результате компания была вынуждена снять новинку с реализации, передает tvzvezda.ru.

Представители Samsung намерены сделать официальное объявление. Они объяснят, из-за чего происходило возгорание их продукции. Однако причины, которые будут названы, уже стали известны. Как сообщается, телефон, снятый с продажи, воспламенялся из-за аккумулятора.