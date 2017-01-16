Стюардесса EasyJet была уволена из-за того, что съела сэндвич

Стюардессу авиакомпании EasyJet уволили за то, что она съела во время полета сэндвич с беконом.

Женщина страдает аллергией на орехи и не смогла найти во время полета ничего подходящего, кроме бутерброда. Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на решение суда по трудовым спорам, бортпроводница была уволена за грубое нарушение правил поведения в ходе перелета, а также кражу, которая произошла 3 января 2015 года.

Стюардесса принесла извинения за случившееся и предложила оплатить ущерб, нанесенный авиакомпании поеданием сэндвича, однако руководство оказалось неприступным.