Кардашьян ограбила банда пенсионеров

Стали известны новые подробности громкого ограбления американской теледивы Ким Кардашьян.

Как уже сообщалось, полиции удалось задержать предполагаемых преступников. Ими оказались пожилые люди. Самому младшему из подозреваемых исполнилось пятьдесят четыре года.

Как выяснилось, беглый рецидивист узнал, что знаменитость планирует приезд в Париж, и решил тряхнуть стариной. Он собрал банду ветеранов криминального мира и вместе с ними напал на звезду в отеле. Грабители вынесли дорогостоящие драгоценности и мобильные телефоны, сообщает ria.ru.

Однако, преступники совершили ряд оплошностей, которые помогли полиции быстро выйти на их след.