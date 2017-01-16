Принц Гарри познакомил свою возлюбленную с женой брата

Британский принц Гарри представил свою возлюбленную Меган Маркл супруге брата - герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон.

Встреча женщин, согласно последним данным, состоялась на днях в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Как сообщает издание The Sun, актриса Меган Маркл также смогла пообщаться с очень важной и неповторимой "девушкой" в жизни принца Гарри - его маленькой племянницей принцессой Шарлоттой.

Источник уверяет, что Кейт Миддлтон очень ждала встречи с его подругой, поскольку понимает, как это для него важно. В свою очередь принц якобы очень ценит мнение герцогини.