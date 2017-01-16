Что случилось с едой в самолетах?

Многих людей беспокоит проблема питания на борту самолетов - не секрет, что за последние десятилетия ее качество сильно изменилось.

Оказалось, что причин подобной перемены сразу несколько. Ключевой является характер перелетов - в связи с перепадами давления на высоте довольно тяжело готовить, вследствие чего еду лишь разогревают, передает BBC. Кроме того, в настоящий момент самолеты перевозят значительно больше пассажиров, чем в 50-е или 60-е годы - тогда бортпроводникам приходилось обслуживать не более полусотни людей и они могли учесть пожелания каждого.

Есть также еще одна причина, по которой еда на борту воздушного судна часто кажется невкусной - на высоте десяти тысяч метров человеческие рецепторы работают совсем иначе, чем на земле. В частности, снижается восприятие сладкого и соленого.