Состояние восьми самых богатых жителей Земли равно накоплениям половины бедняков

То, что установили эксперты Oxfam, может показаться невероятным. Но это факт. Восемь самых богатых людей на нашей планете обладают состоянием, которое равняется накоплениям половины населения Земли, считающейся бедной.

В указанную восьмерку входят такие довольно известные люди, как, например, Билл Гейтс, основавший Microsoft, Марк Цукерберг, разработавший и возглавивший Facebook, Майкл Блумберг, владеющий агентством Bloomberg. Правда, отмечается, что численность самых богатейших жителей Земли значительно сокращается из года в год, сообщает rg.ru.

Вместе с тем не за горами то время, когда мир узнает о первом долларовом триллионере. Его имя назовут в ближайшую четверть века. Одновременно стоит отметить, что каждый десятый житель нашей планеты живет в день на сумму, которая составляет менее двух долларов.