Испанская чиновница повела себя вызывающе

Вопреки мусульманскому дресс-коду, в короткой юбке и с непокрытой головой предстала сегодня перед королем Саудовской Аравии Фелипе VI госсекретарь Испании Мария Луиса Понсела, вызвав резонанс в СМИ обеих стран.

Во встрече королей европейской страны и восточной – одной из самых строгих в соблюдении традиций – участвовали также многие другие высокопоставленные чиновники, включая министров по инфраструктуре и обороне. Госсекретарь Понсела в их числе отвечает за внешнеторговые взаимоотношения. Предполагается обсудить ряд крупных контрактов, в том числе на поставку военных кораблей.

Впрочем, ранее столь вызывающий отказ от соблюдения дресс-кода и других ограничений в отношении женщин саудовскому королю подобным образом демонстрировали германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен и супруга экс-президента США Мишель Обама.

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