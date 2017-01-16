Желтый уровень угрозы ввели власти Пекина

С 16 по 18 января власти Пекина приняли решение ввести желтый уровень угрозы загрязнения воздуха в связи со смогом.

Об этом рассказали сегодня в метеорологическом управлении столицы Китая. Уточняется, что сейчас в Пекине концентрация опасных для человеческого здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 достигает 150 микрограммов на кубический метр. Согласно нормам, установленным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное число содержания в воздухе частиц ПМ-2,5 не должно становиться больше 25 микрограммов на кубический метр - иначе он становится опасным.

Во время действия данного предупреждения некоторые предприятия прекратили свою работу. Также был приостановлен ряд строек.



