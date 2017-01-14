Европарламент готов предоставить юридический статус роботам

Правовой статус «юридическое лицо» может быть присвоен роботам. Такой законопроект планирует рассмотреть Европарламент. Депутаты Евросоюза таким образом заставят роботов отвечать за свои поступки.

Правовой статус не только «узаконит» роботов, но и сделает искусственный интеллект ответственным за действия, которые он совершает, сообщает РИА Новости.

Народные избранники озаботились тем, что роботы в последнее время стали действовать все более самостоятельно и их становится сложнее контролировать.

От технической революции не спрятаться, считают в Европарламенте, и рано или поздно придется разрабатывать этические нормы и юридические рамки, в которых смогут работать роботы. Комитет по юридическим вопросам законопроект одобрил, в феврале парламентарии его рассмотрят.