Правительство Иордании подало в отставку

В Иордании политический кризис привел к тому, что все правительство страны по просьбе главы кабмина Хани аль-Мульки в полном составе подало в отставку 14 января. Об этом сообщают местные СМИ.

Пока известно только то, что на беспрецедентный шаг кабинет министров пошел по просьбе своего начальника, сообщает ТАСС.

парламент Иордании. Новый кабинет министров Иордании был приведен к приясге в июне прошлого года и основной его задачей была подготовка к выборам в