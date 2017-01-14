У немецких неонацистов изъяли более 150 килограммов взрывчатки

Более 150 килограммов взрывчатки изъяли немецкие правоохранители у двух молодых людей, заявивших, что они “пиротехники” и готовили фейерверк к Новому году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, полиция ФРГ задержала двоих молодых людей, заподозренных в связях в неонацистской террористической организацией Oldschool Society. При обыске у “пиротехников” кроме взрывчатки была обнаружена также бомба с изображением свастики и символика СС.

Отмечается, что немногим ранее в Мюнхене состоялся суд над четырьмя членами Oldschool Society, которые планировали теракты в центрах беженцев и мечетях. При обыске у них тоже была найдена взрывчатка.

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