18 спортсменок заявили, что их изнасиловал врач сборной США

Восемнадцать спортсменок, представляющие разные виды спорта, заявили, что на протяжении многих лет подвергались сексуальному насилию со стороны врача американской сборной по гимнастике Ларри Нассара.

Как сообщает CNN, женщины утверждают, что с 1990 года врач практиковал изнасилования, которые пытался выдать за лечение. На тот момент большинство пострадавших были еще подростками, а многим из них не исполнилось и десяти лет. Семнадцать из них предпочли не раскрывать свои имена.

При этом имя Нассара уже знакомо американским органам правопорядка, поскольку он уже не раз оказывался фигурантом уголовных дел, в том числе в связи с насилием над ребенком, не достигшим тринадцати лет, и хранением детской порнографии.

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