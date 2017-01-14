Более 80% американцев считают Россию угрозой, показал опрос

Выяснилось, что большая часть взрослого населения Соединенных Штатов видят в России угрозу куда большую, чем в ряде других стран, в том числе Китае, Сирии и Иране.

Такие результаты показал опрос, проведенный агентством Reuters совместно с международным институтом исследования общественного мнения Ipsos. Американцев попросили оценить по пятибалльной шкале угрозу, исходящую от других государств. Выяснилось, что 82% населения США считают Россию опасной. Более серьезную угрозу, по мнению респондентов, представляет только КНДР.

Как отмечает Reuters, такая ситуация обусловлена заявлениями, звучащими от американских чиновников, которые обвиняют Россию в том, что хакерские атаки во время выборов имели своей целью привести к власти Дональда Трампа.

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