Британский рэпер, три дня насиловавший и пытавший девушку, сядет на 23 года

Чернокожий британский рэпер и актер Кортни Хатчинсон, который больше известен под псевдонимом DVS, сядет в тюрьму на 23 года за издевательства над молодой девушкой.

Как пишет издание The Evening Standard, Хатчинсон похитил семнадцатилетнюю девушку и удерживал у себя в квартире, насилуя, избивая и всячески издеваясь, в том числе и прижигая раскаленным утюгом. Только спустя три дня жертве удалось сбежать и обратиться за помощью к прохожим. Причем сам артист, преследовавший свою жертву, уверял очевидцев, что это его жена.

Издание отмечает, что с помощью утюга истязал свою жертву персонаж Хатчинсона в фильме “Предназначение” (The Intent). Причем, по информации The Evening Standard, создатели картины впоследствии принесли девушке извинения и осудили действия артиста.

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