На авиационном празднике в Таиланде, посвященном Дню детей, разбился самолет.

Как сообщает местная пресса, инцидент произошел в городе Хатъяй. Истребитель, демонстрировавший маневр внезапной атаки, упал на взлетно-посадочную полосу. В результате катастрофы погиб пилот. Видео с места происшествия позже было выложено в интернете.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. На время проведения расследования аэропорт, где произошло ЧП, закрыт.

Ранее «АН-онлайн» писали о падении самолета в ходе автофестиваля Сarfest в Великобритании. Свидетелями инцидента стали сотни людей, решившие посетить мероприятие. В этом случае летчик также погиб.

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