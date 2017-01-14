Аргентинский банк ограбили за 30 секунд

Всего полминуты понадобилось грабителям, чтобы ворваться в отделение банка, забрать деньги и скрыться. Добычей налетчиков, не терявших времени даром, стало около 47 тысяч долларов.

Как сообщает телеканал Todo Noticias, четверо вооруженных людей, чьи лица были скрыты масками, подъехали на автомобиле к финансовому учреждению, расположенное в городе Тигре неподалеку от Буэнос-Айреса. Двое из них, разбив стеклянную дверь, ворвались в банк, третий держал под наблюдением улицу, а четвертый остался за рулем.

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, ограбление заняло всего 24 секунды. Еще шесть секунд было потрачено на то, чтобы один из них подобрал предмет, который он обронил у автомобиля.

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