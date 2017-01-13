Германия пошла на хитрость, чтобы пригласить Ткачева вопреки санкциям ЕС

Как стало известно, Германия пригласила на свою территорию главу Минсельхоза РФ, который попал под антироссийские санкции, объявленные ЕС. Правда, для этого Берлину пришлось пойти на некоторые хитрости.

Сообщается, что Александр Ткачев прибудет в Берлин в январе. Там он встретится со своими коллегами из стран G20. Правда, Германии пришлось извернуться, чтобы такой визит стал возможен. Немцы заявили, что встреча пройдет под эгидой ОБСЕ. Такой формат разрешает приезжать в Берлин тем, на кого наложены санкции, сообщает ria.ru.

Также в Германии хотят организовать отдельную встречу Ткачева и его немецкой коллеги Кристианы Шмидт, которая уже пройдет за закрытыми дверями.