Стало известно о том, что состоялся суд над венгерской журналисткой. Девушку обвинили в том, что она ударила сирийского беженца в тот момент, когда он убегал от полиции, неся ребенка на руках.

Инцидент произошел осенью позапрошлого года на границе с Сербией. Журналистка вела съемку, когда мимо нее пробегал мигрант. Сотрудница СМИ поставила мужчине подножку, в результате чего он упал на землю вместе с малышом. В Сети сразу появилось видео с места происшествия, которое вызвало волну негодования.

Девушку не только уволили с работы, но и обвинили в хулиганстве. Слуги Фемиды назначили ей наказание в виде трехлетнего лишения свободы условно.