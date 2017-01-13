Тревожные новости приходят из американского города Детройт. Как сообщается, в здании автовокзала прогремело несколько мощных взрывов.

Очевидцы произошедшего наперебой выкладывают в Сети фото и видео случившегося инцидента. На кадрах видно, как здание пылает, полностью охваченное огнем. Пламя вырывается из окон и дверей вокзала.

На данный момент неизвестно, что стало причиной взрывов. Также не сообщается, были ли люди внутри здания в момент инцидента, есть ли пострадавшие или погибшие в результате случившегося. Как стало известно, на месте происшествия работают спецслужбы, которые были стянуты со всего города.