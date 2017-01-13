Ажиотаж в Японии: с прилавков смели сакэ, которое пил и одобрил Путин

Такого ажиотажа японские ритейлеры еще не видели никогда. После визита Владимира Путина в Страну восходящего солнца покупатели буквально смели с прилавков сакэ, которое пил и одобрил российский президент.

По словам продавцов, напиток закончился не только в магазинах, но даже на складах менее, чем за неделю. Телефоны буквально раскалились от звонков желающих приобрести сакэ. Более того, очередь за напитком выстроилась аж на три месяца вперед, сообщает ria.ru.

Теперь продавцов печалит лишь одно. Если бы они могли предположить, что будет такой ажиотаж, то подготовились бы заранее. Глядишь, и выручка была бы больше.