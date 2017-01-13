Вашингтон заявил, что не обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США сделал важное заявление. Марк Тонер сообщил, что США не обвиняют Россию в военных преступлениях в Сирии. Во всяком случае, пока.

Представитель Вашингтона отметил, что США не одобряют действия РФ на территории Сирии. В частности в Алеппо и в окрестностях города. Однако, по словам Тонера, его страна еще не сообщала, что действия России будут квалифицироваться как военные преступления, передает rbc.ru.

Напомним, что в прошлом году целый ряд лидеров зарубежных стран выдвинул обвинения в адрес РФ. Они подозревают Россию в том, что та совершила преступления на территории Сирии. Среди прочего речь шла об обстреле гуманитарного конвоя.