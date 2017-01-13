Невероятный случай произошел в Мексике. Как стало известно, в роддоме, который находится в городе Сьюдад-Хуарес, появились на свет сиамские близнецы. При этом у детей одно туловище на двоих.

В Сети опубликовано видео новорожденных. На кадрах видно, что медик держит в руках плачущих младенцев. При этом у малышей одно тело на двоих. Создается впечатление, что на кадрах изображен ребенок с двумя головами, сообщает РЕН ТВ.

Также видно, что к малышам подключено специальное оборудование для жизнеобеспечения. На данный момент неизвестен пол новорожденных. Также не сообщается о самочувствии младенцев и о том, удалось ли диагностировать порок развития во время беременности матери.