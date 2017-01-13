Стало известно, зачем Байден отправится в Киев

О том, что представитель администрации Барака Обамы намерен посетить Киев, уже сообщалось ранее. Правда, при этом не назывались причины визита. Теперь Белый дом все-таки решил приоткрыть карты.

Как стало известно, вице-президент Джо Байден отправляется на Украину со вполне предсказуемой целью. Его визит будет приурочен к двадцатипятилетию установления дипломатических отношений между США и Украиной. Вместе с тем, перед политиком стоит задача – заверить власти «незалежной» в неизменной поддержке Штатов, сообщает kp.ru.

Предполагается, что в Киеве Байден встретится с украинским лидером Петром Порошенко.