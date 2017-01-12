Звезды большого спорта всерьез зажигают на просторах Интернета, собирая «лайки» и восхищенные комментарии.

«АН»-онлайн» уже писали, что небывалую популярность в Сети приобрел ролик, который выложила российская теннисистка Мария Шарапова. Пользователям пришлись по вкусу кадры, на которых видно, как знаменитая спортсменка игриво двигает бедрами.

Не отстала от Шараповой ее коллега и конкурентка - американская теннисистка Серена Уильямс. Она также выложила в соцсетях ролик, на котором исполняет зажигательный танец. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Их покорил не только танец, но и аппетитные формы знаменитости в обтягивающем спортивном белье.

Примечательно, что оба ролика связаны с рекламными кампаниями, в которых задействованы спортсменки.