Гастроли ансамбля имени Александрова в Пекине отменены

Национальный центр исполнительских искусств в Пекине анонсировал отмену гастролей ансамбля имени Александрова.

Выступления коллектива должны были состояться в Пекине в рамках Весеннего фестиваля с 5 по 8 февраля текущего года. Как говорится в сообщении на официальном сайте центра, концерты ансамбля имени Александрова отменены из-за крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Кроме того, организаторы выразили свои глубочайшие соболезнования в связи со страшной авиакатастрофой.

Уточняется, что вернуть или поменять билеты на концерты все желающие могут до 5 февраля.