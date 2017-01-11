Подробности теракта в Афганистане: взрыв гостевого дома унес жизни 5 дипломатов

Стали известны подробности взрыва, который произошел в Афганистане. Как сообщается, происшествие унесло жизни пяти дипломатов из ОАЭ.

Напомним, что трагедия случилась в гостевом доме, который принадлежит губернатору провинции Кандагар. В здании произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли одиннадцать человек, шестнадцать гостей получили ранения, сообщает tvzvezda.ru.

Среди пострадавших числится посол ОАЭ в Афганистане. Али Кааби приехал в страну, чтобы принять участие в церемонии открытия приюта для бездомных.

В день трагедии еще ряд взрывов произошел в Кабуле. Теракты унесли жизни тридцати восьми человек.