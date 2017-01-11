Обама произнес прощальную речь, в которой подвел итоги своего президентства

Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Барак Обама в ходе своего последнего обращения к американцам в качестве главы страны подвел основные итоги своего президентства, которое длилось восемь лет.

Как заявил Обама, итоги его президентства весьма позитивны, поскольку США стали лучше и сильнее, чем в 2009 году, благодаря общим усилиям. Президент подчеркнул, что каждый мог увидеть величие американской демократии и понять, что ее необходимо всеми силами защищать от внешних и внутренних угроз. Обама имел в виду, в частности, "исламских фанатиков", а также "автократов в некоторых зарубежных странах".

Кроме того, американский лидер назвал Россию и Китай ключевыми соперниками Штатов, которые, однако, не имеют такой высокой степени влияния в мире, как США.