Обама: Россия и Китай соперничают с США, но их влияние меньше

В прощальной речи, которую Барак Обама произнес в Чикаго, снова была затронута Россия. Уходящий президент упомянул, что у США есть два соперника. Это Россия и Китай. При этом Обама уточнил, что ни одна из этих стран не обладает таким влиянием в мире, как США.

По мнению действующего президента, Америка сохранит свой вес при условии, что продолжит отстаивать прежние убеждения. Обама отметил, что необходимо сохранять демократические ценности. Иначе, по его словам, не удастся избежать войн, сообщает ria.ru.

Также уходящий американский лидер упомянул, что угрожает порядку в мире, который основан на соблюдении прав человека. По словам Обамы, религиозные фанатики, а также диктаторы в ряде стран страшнее любой ракеты.