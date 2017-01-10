В Британии мужчина официально сообщил о своей беременности

Житель Британии может стать первым в стране, кто родит ребенка. Мужчина официально объявил о том, что на данный момент он беременный. И срок его «интересного положения» составляет уже почти четыре месяца.

Британец был раньше женщиной, но решил сменить пол. При этом он уже приступил к процедуре. В том числе начал принимать гормоны. Англичанин даже успел поменять документы и официально стать представителем сильной половины человечества. Но вдруг решил родить ребенка, пишет mk.ru.

Также британец сообщил, что нашел донора спермы с помощью соцсетей. Пол его словам, как только малыш появится на свет, он продолжит процедуру по смену пола.