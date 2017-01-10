Порошенко попросили поменять памятники Ленину на львенка Симбу из мультфильма

С неожиданным предложением обратились к президенту Украины. Порошенко попросили поменять все монументы Владимиру Ленину на героя из мультфильма «Король Лев».

Соответствующую петицию разместили на официальном сайте лидера «незалежной». Авторы даже рассказали, как будут выглядеть памятники в новом исполнении. По их словам, на самом пьедестале должна стоять обезьяна, которая держит Симбу, а внизу у подножия - ревущий лев, отец малыша, сообщает tvzvezda.ru.

По мнению авторов петиции, их задумка должна решить сразу две проблемы. Во-первых, она сделает монументы интереснее, а во вторых станет продолжением реализации так называемой декоммунизации, которая объявлена на Украине.