Умерла легендарная журналистка, сообщившая миру о начале Второй мировой войны

Ушла из жизни женщина, чье имя уже давно вошло в мировую историю. Журналистка Клэр Холлингворт стала первой, кто сообщил о начале Второй мировой войны.

В далеком 1939-м году ее материал был опубликован на первой полосе The Telergraph. В нем сообщалось о том, что фашисты планируют атаковать Польшу. Именно это событие положило начало войне. Заголовок той легендарной публикации звучал так: «1000 танков сгруппированы на польской границе", сообщает ТАСС.

Знаменитая журналистка умерла в возрасте ста пяти лет в Гонконге. Как сообщается, за свою жизнь ей удалось сделать блестящую карьеру как иностранному корреспонденту.