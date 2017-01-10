Украинский суд не ограничился арестом дома, квартиры и гаражей бывшего президента. Слуги Фемиды пошли дальше. Как стало известно, киевский суд наложил арест на коллекцию алкоголя Виктора Януковича.

В закромах бывшего украинского лидера хранится немало бутылок спиртного. Около тысячи были не только арестованы, но и изъяты. Причем коллекция является действительно уникальной. Возраст некоторых бутылок достигает почти ста лет, передает rbc.ru.

Как сообщается, две бутылки элитного алкоголя из коллекции Януковича были украдены и проданы за внушительную сумму в Лондоне. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях Евгений Чичваркин, владеющий винным магазином в британской столице. Он также показал пропавшие бутылки на фото.









Фото: facebook.com