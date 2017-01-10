Политики США оскорбили лидера Тайваня своим подарком

Чиновники США попали впросак. Американский сенатор и губернатор Техаса, вероятно, хотели порадовать лидера Тайваня дорогим подарком, а вышло все наоборот.

Политики США преподнесли Цай Инвэнь часы. Однако в Китае считается, что такой презент наносит оскорбление. «Подарить часы» по-китайски созвучно «проводить в последний путь». На данный момент неизвестно, какая реакция последовала от лидера Тайваня на подобный презент, сообщает ria.ru.

Кстати, также попал в неловкую ситуацию министр Великобритании, который вручил часы мэру Тайбэя Ко Вэньцзэ. Одаряемый тогда перевел инцидент в шутку, сообщив, что сдаст презент на металлолом.