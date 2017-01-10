Ограбление Кардашьян: деньги найдены, а драгоценности - нет

Французской полиции удалось значительно продвинуться в расследовании ограбления американской звезды Ким Кардашьян. Часть денег, украденных у знаменитости, уже найдена.

Накануне “АН-онлайн” уже писали, что благодаря следам ДНК, обнаруженным на скотче, которым преступники связали теледиву, удалось выйти на след грабителей и задержать некоторых из них. Как стало известно, в числе задержанных оказался и парижский водитель звезды, который мог быть информатором преступников.

В ходе обысков, проведенных у подозреваемых, было обнаружено около трехсот тысяч долларов наличными, которые были украдены у Кардашьян. А вот драгоценности на сумму около восьми с половиной миллионов долларов все еще не найдены. Полиция полагает, что они могли быть переправлены в Бельгию.

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