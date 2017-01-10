Белоруса не пустили в Литву из-за серпа и молота на стекле авто

Гражданину Белоруссии, который намеревался попасть в Литву через КПП "Райгардас", отказали во въезде в страну из-за наклейки на стекле автомобиля - пятиконечной звезды, серпа и молота.

Дело в том, что в этой прибалтийской стране действует запрет на публичную демонстрацию коммунистической символики, которую разрешено использовать только в образовательных и научных целях, а также в антикварной торговле.

Как сообщает служба по защите госграницы Литвы, белорусу было предложено два выхода из конфликтной ситуации. Он должен был либо снять наклейку с советской символикой со стекла, либо продолжить свой путь пешком. И тот, и другой вариант не устроили мужчину, который предпочел вернуться в Белоруссию.

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