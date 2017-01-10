На Украине ожидают нападения России с моря

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко в очередной раз поделился своими соображениями насчет гипотетического вторжения российских войск на Украину.

Ранее он уже высказывал предположения, что для нападения Россия может применить авиацию. Теперь же Романенко заявил, что наступления стоит ожидать с моря. Как передает портал gordonua.com, генерал предполагает, что в Москве не станут рисковать и атаковать Украину через крымский перешеек, поскольку для России это может обернуться серьезными потерями. Поэтому, по его мнению, российский Генштаб рассматривает вариант десантирования военных с моря.

При этом в Минобороне США уже отмечали ранее, что перемещения российских войск на границе с Украиной связаны с учениями и не являются признаком готовящегося вторжения.

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