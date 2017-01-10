Европу сковали аномальные морозы

На Европу обрушились морозы, каких уже давно не было в привыкших к более теплому климату странах. Счет погибших от переохлаждения в разных европейских городах идет на десятки человек - и это только за последние дни.

Так, в Польше на минувшей неделе температура приблизилась к температурному рекорду страны - минус 41 градус. С начала ноября здесь от переохлаждения погибли более семидесяти человек. Не менее сложная ситуация сейчас и в Италии, где в связи с низкими температурами и обильными снегопадами власти готовы объявить режим стихийного бедствия.

В Сербии режим чрезвычайной ситуации уже введен в одиннадцати муниципалитетах страны. Наиболее сложная ситуации в данный момент на западе страны, где из-за снега оказались отрезаны пятьдесят сел, расположенных на Пештерском плоскогорье.

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