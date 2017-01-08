Бывший президент Ирана скончался после сердечного приступа

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, правивший страной в 1989-1997 годах, скончался сегодня на 83 году жизни в больнице, куда был доставлен после перенесенного сердечного приступа.

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на источник в окружении политика, немногим ранее сегодня у него случился сердечный приступ. Рафсанджани был в экстренном порядке доставлен в клинику, однако врачи оказались бессильны: экс-президент в скором времени скончался.

В последние годы жизни Рафсанджани возглавлял Совет целесообразности - совещательный орган при нынешнем Высшем руководителе страны Али Хаменеи.

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