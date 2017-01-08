Обама поделился впечатлениями от общения с Трампом

Уходящий американский лидер Барак Обама рассказал о впечатлениях от общения со своим преемником Дональдом Трампом, инаугурация которого запланирована на 20 января.

Во время интервью американскому каналу ABC Обама признался, что Трамп произвел на него впечатление человека коммуникабельного и располагающего к себе. По словам уходящего лидера, он получил большое удовольствие от бесед с преемником.

Тем не менее, Обама не удержался и от некоторых наставлений. Он заявил, что управление страной не похоже на ведение бизнеса, поэтому много внимания придется уделять работе в команде. Обама также подчеркнул необходимость уважения государственных институтов и политических процессов.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня